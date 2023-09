Solo un pari all'esordio per la Virtus Villa (2-2)

Solo un punto per la Virtus Villa nell’anticipo della prima giornata di Prima Categoria. Il 2 a 2 finale porta la firma di Martinella (Villa) e Ardizzoia (Agrano), protagonisti di una doppietta. Ma alla Virtus del primo tempo il risultato sta stretto, anche se va detto che il pari per i ragazzi di Gianpaolo é arrivato al 93’, dopo che l’Agrano era passato in vantaggio per 2 a 1.

Ma, come detto, il Villa è stato protagonista di un bel primo tempo, sviluppato bene sotto l’aspetto del gioco, che è stato in mano biancoceleste. La traversa e la quattro occasioni da gol create lo confermano, nonostante lo 0 a 0 finale. La ripresa si è aperta col gol di Martinella ma l’infortunio ad Alberti Violetti ha condizionato il gioco dei padroni di casa e metàcampo. L’Agrano ne ha approfittato ed ha prima pareggiato e poi è passato in vantaggio con Ardizzoia. Solo Martinella ha riportato la partita in parità in pieno recupero.