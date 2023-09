Quando il clima cambia cosa succede alla biodiversità

Sono stati 103 i docenti iscritti al corso Quando cambia il clima cosa succede alla biodiversità che si è svolto nell’a.s. 2022/23 su tutte le province piemontesi e ha coinvolto i docenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Il corso si inscrive nella logica e negli obiettivi del Piano “RiGenerazione Scuola per la transizione ecologica e culturale” promosso dal MIUR, così come nella nella Strategia regionale per la sviluppo sostenibile e del Protocollo regionale per la Green Education a cui Arpa aderisce.

Il percorso formativo

Il percorso formativo organizzato gratuitamente da Arpa Piemonte e Regione Piemonte in collaborazione con il CeSeDi (Centro Servizi Didattici della Città Metropolitana di Torino) era articolato in quattro incontri da remoto e due uscite didattiche nel vercellese e nell'astigiano.

Il percorso formativo aveva l’obiettivo di promuovere la cultura della sostenibilità e della cittadinanza attiva, sostenere lo sviluppo di competenze progettuali in Educazione alla Sostenibilità (EAS), sensibilizzare e comprendere il fenomeno del cambiamento climatico, della biodiversità e il suo impatto in Piemonte.

La struttura metodologica prevedeva lo sviluppo di competenze progettuali, un livello di riflessione pedagogica e la possibilità per gli insegnanti di sperimentare in prima persona attività replicabili con i propri allievi da realizzare in autonomia in classe come nodo centrale dell’esperienza di apprendimento e valorizzare le risorse disponibili sul territorio piemontese.

Al termine della sperimentazione in classe si è svolto un incontro di analisi per condividere con i docenti le esperienze formative svolte nei vari istituti.

I progetti realizzati

Di seguito i percorsi e i progetti più significativi sui cambiamenti climatici realizzati dai docenti con i loro studenti:

IIS P. Martinetti di Caluso Classe 2D

Il lago di Candia lo specchio del cambiamento. Analisi degli effetti del cambiamento climatico e delle attività antropiche nel parco naturale del lago di Candia.

Progetto di sensibilizzazione verso le problematiche ambientali. La scuola è certificata Eco-schools.

IIS P. Martinetti di Caluso Classe 2H

Cosa si intende per cambiamenti climatici: introduzione alle teorie, ai concetti, ad approfondimenti quali ad es. gas serra, principali emergenze ambientali, attività presso il Parco Lame del Sesia per vedere gli effetti dei cambiamenti sul territorio, proposta di soluzioni per contrastare i cambiamenti climatici e azione di sensibilizzazione nella scuola.

Scuola certificata Eco-schools

IIS A. Prever di Pinerolo Classe 2A

Legame tra territorio e cambiamento climatico e influenza su piatti e vini del territorio. ll progetto educativo ha permesso di sensibilizzare gli studenti riguardo il tema della sostenibilità ambientale e di esporre opinioni e possibili proposte per valorizzare il territorio anche dal punto di vista enogastronomico con la realizzazione di menù sostenibili.

Agenzia di formazione professionale Formont Scarl Venaria Reale Seconda Sala

- Com’è cambiata la biodiversità - indagine qualitativa sulla disponibilità varietale di frutta nella grande distribuzione.

- La biodiversità nel piatto - come aumentare la biodiversità nel piatto e come ridurre l’impronta di carbonio del nostro cibo (esercizio didattico con possibile intervento concreto in realtà di ristorazione).

IIS Fermi - Galilei di Ciriè

Sensibilizzazione sulle tematiche di tutela del suolo, l’agricoltura rigenerativa

ITIS Pininfarina Moncalieri 3A e 5A

“Diario del fiume PO” cambiamento del fiume nel tempo, come testimonianza del cambiamento climatico in Piemonte.

Il programma del prossimo anno scolastico

Per l’a.s. 2023/24 sarà proposta una nuova edizione del corso dal titolo Cambiamento climatico tra siccità e rischio alluvioni. Impatti sul territorio.

Destinatari della formazione saranno i docenti di tutte le discipline degli istituti scolastici secondari di secondo grado del territorio piemontese.

Le iscrizioni apriranno a settembre con la pubblicazione del Catalogo Ce.Se.Di.