Turisti tedeschi si perdono al Moro, recuperati dall'elicottero dei Vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio i Vigili del Fuoco di Verbania sono intervenuti a Macugnaga per la ricerca e il recupero di due escursionisti in difficoltà.



Due turisti tedeschi, mentre effettuavano l'impegnativa traversata dal Passo del Monte Moro al Passo di Mondelli, sono stati sorpresi dalla nebbia.

Perso il senso dell'orientamento, si sono ritrovati fuori dal sentiero ed in evidente difficoltà, tanto da richiedere soccorso tramite il NUE112.

Sono immediatamente intervenute due squadre Vigili del fuoco: squadra SAF (speleo alpino fluviale) dalla sede centrale e una squadra dal distaccamento di Macugnaga; è inoltre intervenuto anche il SAGF della Guardia di Finanza di Domodossola.



Dal Reparto Volo Vigili del Fuoco di Malpensa è sopraggiunto anche l'elicottero Drago 81 con elisoccorritori a bordo. I due escursionisti sono stati recuperati e riaccompagnati alla propria auto senza necessità di assistenza sanitaria.