Abbattuti i due cinghiali che s'aggiravano in città

Abbattuti due cinghiali in centro città. La polizia provinciale ha provveduto nel pomeriggio ad effettuare un intervento mirato tra la via Di Vittorio e via Fermi dove in una zona abbandonata avevano trovato rifugio i due cinghiali che nella notte avevano creato danno in centro città, nella zona di via Scapaccino e dei giardino pubblici.