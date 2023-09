La scorsa notte nuova segnalazione di un avvistamento di cinghiali a spasso per la città. La zona è più o meno sempre la stessa dell'ultimo avvistamento, quella tra via Gentinetta e via Scapaccino.

La notte scorsa una residente li ha immortalati al parchetto tra via Scapaccino e via Aldo Moro.

Oggi, la stessa residente, ci ha mandato le fotografie di come gli animali abbiano rovinato il manto erboso.

La segnalazione è stata inoltrata anche alle forze dell'ordine.