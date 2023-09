La Cappuccina e Domodossola celebrano il centenario della nascita di Padre Michelangelo

“Che la fede non ti manchi, che la luce non si spenga che la tradizione delle buone opere non si spezzi”. Era stato sempre il motto di padre Michelangelo morto nel 2009 e facendo tesoro di questo “testamento spirituale” la parrocchia della Cappuccina in collaborazione con l’Associazione Culturale San Francesco, la Fondazione Comunitaria del Vco, l’associazione Culturale Mario Ruminelli e i padri Francescani Cappuccini organizzano per i cento anni della nascita del frate Cappuccino una serie di eventi per ricordarne la memoria e le opere da lui realizzate.

All’importante anniversario sarà presente anche il vescovo di Novara Monsignor Franco Giulio Brambilla che nell’ambito del programma terrà una conferenza sul tema della famiglia. Presentando il programma padre Fausto Panepinto parroco della Cappucina e successore di padre Michelangelo ricordando la figura del frate ha detto : “La famiglia è sempre stato un tema molto caro a Padre Michelangelo che ha riservato grande attenzione ai minori e ai bisogni della famiglia in generale”.

Le iniziative vanno dal 18 al 24 settembre a presentare gli eventi ieri erano presenti con il parroco della Cappuccina Padre Fausto Panepinto, il presidente della Fondazione Comuitaria del Vco Maurizio De Paoli, il presidente dell’associazione Culturale San Francesco Piero Pagani, il presidente dell’Associazione Mario Ruminelli Massimo Gianoglio, e due volontari della Cappuccina: Elia Macrì e Rino Carandente.

Lunedì 18 ad aprire i festeggiamenti alle 21 nel salone teatro della parrocchia della Cappuccina si terrà la conferenza “Miracolo alla Cappuccina”tenuta dal presidente della Fondazione Comunitaria Maurizio De Paoli. Martedì 19 serata musicale, a partire dalle 21 nel salone teatro della Cappuccina, si terrà un concerto con Roberto Olzer, Ester Snider Alessandra Gelfini , Amir Salhi ed Enzo Sartori al pianoforte , Fabrizio Spadea alla chitarra, Matteo Carigi al violino e Marco Rinelli al flauto l’entrata è libera ad offerta.

Mercoledì 20 settembre alle 21, sempre al salone teatro, Monsignor Franco Giulio Brambilla terrà una conferenza sulla famiglia. Giovedì 21 il coro Blu diretto dai tre fratelli Miserocchi Bani, Laura e Ornella, si esibirà in un concerto ad offerta libera.

Venerdì 22 settembre la consulta e i volontari della Cappuccina organizzano una cena calabrese. Prenotazioni obbligatorie entro il 19 settembre ai numeri 328.4487796, 347.4023048 oppure 340.3695900. La serata sarà allietata dalla cantante Ketty.

Sabato 23 settembre alle 21 al salone teatro della Cappuccina ci sarà la rappresentazione teatrale di Paolo Tollini “Un guaio irreparabile” portata in scena dalla compagnia teatrale Lalò.

Domenica 24 settembre dalle 9 alle 17.30 una mostra ornitologia divulgativa e alle 17.30 sarà celebrata la messa seguita da un apericena a cura del comitato di Quartiere con musica e ballo con il complesso Arcobaleno band.

Il ricavato delle manifestazioni verrà devoluto integralmente alla solidarietà francescana del Convento dei frati Cappuccini di Domodossola. La celebrazione del centenario gode del patrocinio del Comune e della Provincia del Vco. Il nome di Padre Michelangelo è indissolubilmente legato al popoloso rione della Cappuccina, un quartiere che è sorto dal nulla proprio grazie alle iniziative del vulcanico frate.