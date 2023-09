Domodossola capitale della Cultura nel segno delle Connessioni

Domodossola è pronta a diventare centro culturale d'eccellenza durante questo fine settimana grazie all'atteso Festival delle Idee e dei Saperi. Domosofia, organizzato dal Comune di Domodossola in collaborazione con Ars.Uni.Vco. e la Fondazione Paola Angela Ruminelli, sarà l'occasione per esplorare il tema della connessione in due delle sue più significative sfaccettature: l'intimità tra individui e la rivoluzione informatica rappresentata dal collegamento a reti telematiche. Il programma della prima giornata è ricco di appuntamenti:

Venerdì 15 Settembre

16:00 - Piazza Rovereto Futuro del Lavoro e Nuovi Modi di Lavorare con Mariano Corso Il Festival si apre con una conferenza che esplorerà la metamorfosi avvenuta nel mondo del lavoro negli ultimi anni. Il professor Mariano Corso, docente di Leadership e Innovazione presso il Politecnico di Milano, affronterà le sfide poste dalle mutevoli aspettative dei lavoratori e dalla necessità di ripensare le organizzazioni in termini di strutture, retribuzioni, welfare e percorsi di sviluppo. Il crescente disallineamento tra lavoratori e organizzazioni ha dato vita a fenomeni come la "Great Resignation" e la "Quiet Quitting", sintomi di un malessere che coinvolge sempre più persone in tutto il mondo lavorativo.

16:30 - Cappella Mellerio Viaggio nel Tempo dei Dinosauri: L'Avventura di un Paleontologo e suo Figlio con Cristiano Dal Sasso, curatore della sezione di Paleontologia dei Vertebrati al Museo di Storia Naturale di Milano, ci condurrà in un viaggio affascinante nel mondo dei dinosauri. Raccontando la storia di Ciro (Scipionyx samniticus), un giovane dinosauro, e altre scoperte paleontologiche sorprendenti, Dal Sasso illustrerà come il nostro paese abbia contribuito a svelare l'antico mondo dei dinosauri. Questo appassionante viaggio ci permetterà di apprezzare la bellezza dei fossili e le loro ricostruzioni, grazie anche a brevi filmati originali.

17:00 - Piazza Rovereto Nutrizione, Piacere del Cibo e Salute con Simona Bertoli, Leonardo Mendolicchio Il cibo è un elemento fondamentale nella vita di ogni individuo, offrendo non solo nutrimento ma anche esperienze sensoriali uniche. In questa conferenza, la nutrizionista Simona Bertoli e lo psichiatra Leonardo Mendolicchio discuteranno dell'importanza di bilanciare il piacere del cibo con la consapevolezza dei suoi effetti sulla salute. Saranno affrontati anche i disturbi alimentari e l'importanza dell'educazione e della prevenzione in questo contesto.

17:30 - Cappella Mellerio Rivoluzione Verde: Affrontare il Cambiamento Climatico per un Futuro Sostenibile con Serena Giacomin, fisica climatologa e presidente dell'Italian Climate Network, ci guiderà attraverso una presentazione visiva dei cambiamenti climatici e dei loro impatti sulla società e sull'ambiente. Questo approccio mira a mettere le persone al centro della crisi climatica, oltre le statistiche, al fine di individuare soluzioni per un futuro sostenibile.

18:00 - Piazza Rovereto L'Età dello Tsunami: Sfide Evolutive ed Educative nella Preadolescenza con Alberto Pellai e Barbara Tamborini che esploreranno, insieme alla dottoressa Jennifer Francioli dello Studio ABC di Domodossola, le sfide evolutive ed educative che i genitori e gli educatori affrontano durante la preadolescenza, una fase complessa della crescita. Durante questo periodo, i ragazzi si confrontano con molteplici cambiamenti, e la comprensione del funzionamento della loro mente può aiutare a stabilire relazioni più solide e a guidarli verso una crescita sana.

19:00 - Cappella Mellerio Monti Sacri e Sacri Monti con Mons. Franco Giulio Brambilla In tutte le epoche e a tutte le latitudini l’uomo ha sentito il bisogno di avvicinarsi alla divinità. La montagna è presente in tutte le religioni quale luogo naturale dove l’uomo si incontra con il creatore. L'intervento prende in esame il significato antropologico ancorché prima che artistico del Monte Sacro per poi riflettere sul fenomeno dei Sacri Monti alpini, di cui ricorre quest’anno il XX anniversario del riconoscimento Unesco.

21:00 - Palazzo San Francesco Verdi Incontra Manzoni con i Cameristi della Scala, Laura Marzadori violino solista, Monica Lukacs soprano, letture di Matteo Minetti. La serata si concluderà con un evento musicale straordinario, dove i Cameristi della Scala, con Laura Marzadori come violino solista e Monica Lukacs come soprano, eseguiranno brani di Verdi e Manzoni. Questo concerto speciale offre un'esperienza unica per gli appassionati di musica classica.

L'ingresso sarà gratuito in abbinamento al biglietto della mostra "Il gran teatro della luce. Tra Tiziano e Renoir". Per info e prenotazioni info@museicivicidomodossola.it - 338 5029591. Con il sostegno di Intesa Sanpaolo.