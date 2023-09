Tragedia in Valle Vigezzo, con la morte di un pensionato il cui corpo è stato ritrovato nei boschi di Folsogno.

L’uomo, un 75enne del posto, era uscito di casa per una passeggiata nel pomeriggio. Non essendo rincasato all’imbrunire, sono scattate le ricerche. In tarda serata il ritrovamento del corpo senza vita dell’anziano, nei boschi che circondano la frazione di Re. Alle ricerche hanno partecipato il soccorso alpino e i vigili del fuoco, oltre ai Carabinieri.