Domosofia Young, dove il Sapere incontra i giovani

Inizia oggi il tanto atteso appuntamento con Domosofia, il festival delle idee e dei saperi organizzato dal Comune che per tre giorni animerà la città di Domodossola con incontri, appuntamenti, dibattiti e riflessioni con relatori di altissimo livello. Un evento che promette di catturare l'immaginazione di giovani e adulti, offrendo molti spunti per esplorare un mondo di conoscenze e idee stimolanti sul tema delle "Connessioni".

Ma c'è un aspetto particolare di questo festival che merita una menzione speciale: Domosofia Young, una serie di appuntamenti concepiti appositamente per le scuole, dalla primaria alle scuole secondariedi primo e secondo grado che si svolgerà proprio nella giornata inaugurale del festival. Domosofia Young per le Scuole Primarie Alle 10:00, presso il palatenda oratorio, i ragazzi delle scuole primarie avranno l'opportunità di viaggiare indietro nel tempo con "I Dinosauri Spiegati a Mio Figlio".

A guidarli in questa affascinante avventura paleontologica sarà Cristiano Dal Sasso, paleontologo e curatore della sezione di Paleontologia dei Vertebrati al Museo di Storia Naturale di Milano. Domosofia Young per le Scuole Secondarie di Primo Grado Nello stesso momento, nell'auditorium dell'Istituto Floreanini, gli studenti delle scuole secondarie di primo grado si immergeranno nell'universo comico di Francesco Muzzopappa con "La Trilogia di Matt".

Muzzopappa è noto per le sue commedie che fanno ridere giovani e adulti, e i suoi romanzi sono stati tradotti persino in francese. Un'appuntamento da non perdere per i giovani amanti della letteratura leggera e dell'umorismo. Domosofia Young per le Scuole Secondarie di Secondo Grado Nell'auditorium dell'Istituto Marconi Galletti Einaudi, gli studenti delle scuole secondarie potranno partecipare a una discussione intrigante sulla "Forma del Desiderio: Natura, Meraviglia, Conflitto e Potere" con Michele Gerace, noto avvocato e presidente dell'Osservatorio sulle Strategie Europee per la Crescita e l'Occupazione.

La sua esperienza nel mondo della politica e delle politiche pubbliche renderà questa sessione un'occasione unica per riflettere su temi di attualità e di rilevanza globale. Domosofia Young rappresenta un'opportunità straordinaria per i giovani di Domodossola e oltre, per connettersi con le idee e i saperi di figure eccezionali che dimostreranno come la conoscenza possa essere presentata in modo accessibile e divertente, ispirando le menti giovani e aprendo nuovi orizzonti.