La Pro Loco dona un nuovo percorso giochi alle Scuole Elementari

In questi giorni comincia il nuovo anno scolastico e a Pallanzeno nel cortile delle scuole elementari c’è una novità: un nuovo percorso di giochi acquistato e posato dai volontari della Pro Loco.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale ringraziano per questa bella iniziativa che consentirà ai bambini di Pallanzeno di poter usufruire di giochi moderni e sicuri nei momenti di ricreazione durante l’attività didattica, perché anche il gioco è una fondamentale occasione di crescita, apprendimento e socializzazione.

Oltre che per la posa dei giochi, i ringraziamenti dell’Amministrazione vanno alla Pro Loco anche per le numerose attività realizzate da quando si è costituita ma anche ai genitori dei ragazzi che hanno contribuito all'iniziativa.

In questo poco tempo, infatti, la Pro Loco di Pallanzeno ha già organizzato, eventi che hanno visto una grande partecipazione di pubblico e hanno avuto il merito in alcuni casi, di valorizzare angoli poco conosciuti del paese, come la piazzetta del Cantone, che a fine Agosto è stata teatro di un bel momento di lettura organizzato in collaborazione con la Biblioteca Civica “Enrico Spagnoli” dedicato alla magia delle stelle e ai misteri del cosmo, grazie ai brani interpretati con bravura, trasporto e passione da Daniela Bonacini.

Il Sindaco

