Tampona un’auto e fugge: 24enne ubriaco rintracciato dai Carabinieri

Nello scorso fine settimana, visto l’aumento del traffico veicolare dovuto al weekend lungo per la festività dell’Immacolata, sono stati intensificati i controlli dei i Carabinieri del Comando provinciale, soprattutto per contrastare comportamenti scorretti alla guida, l’abuso di alcolici e l’uso di stupefacenti.

A Villadossola hanno denunciato a piede libero per guida in stato di ebrezza e fuga dopo l’incidente, un 24enne, residente in Ossola, che, dopo aver tamponato il veicolo che lo precedeva, ha proseguito la marcia. Grazie alla targa fornita dall’altro automobilista coinvolto e alla descrizione dell’auto è stato rintracciato e fermato. Sottoposto al test con l’etilometro è risultato positivo con un tasso pari a 1,25 g/l;

A Crevoladossola un conducente, classe 1981 è stato fermato e denunciato a piede libero, dopo essere risultato positivo al test con un tasso alcolico di 1,4 g/l, inoltre un 22enne è stato sanzionato amministrativamente sempre per guida in stato di ebrezza alcolica.