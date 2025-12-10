Anno nuovo, squadra nuova per Francesca Barale, figlia d’arte e ormai nome ben noto nel mondo del ciclismo professionistico.
L’atleta ossolana ha detto addio al Team Picnic PostNl per trasferirsi alla spagnola Movistar. Un traguardo nuovo per Barale (classe 2003) che chiude una buona annata coronata dalla convocazione a Mondiali ed Europei.
Un anno intenso tra il Giro d’Italia e il Tour de France, da vera gregaria a sostegno delle capitane della compagine olandese. Con il secondo posto nella classifica Under 23 dei campionati italiani di Boario Terme. Sino alla convocazione al mondiale elite di Kigali e per la prova Under 23 degli europei di Guilherand-Granges.
Ora, il salto nella nuova realtà dopo che per 4 anni aveva indossato la maglia della Picnic PostNl. Con l’obiettivo, ovviamente, di tornare a vestire la maglia azzurra.