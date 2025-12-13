Agli studenti meritevoli di Montecrestese una borsa di studio per un'esperienza all'estero

C’è tempo fino al 20 gennaio per presentare la propria domanda per una borsa di studio del valore di 4.000 euro messa a disposizione dalla fondazione Intercultura con il sostegno del comune di Montecrestese, rivolta a studenti meritevoli residenti nel comune ossolano che vogliano vivere un’esperienza di studio all’estero nell’estate 2026.
Possono partecipare ragazzi nati tra il 1° giugno 2007 e il 31 agosto 2011, residenti a Montecrestese e iscritti ad una scuola superiore. I candidati potranno scegliere la propria meta tra numerosi Paesi, quali Argentina, Canada, Cina, Danimarca, Giappone, Irlanda, Regno Unito o Spagna.
Ai programmi di Intercultura si accede tramite un concorso, che si svolgerà tra gennaio e febbraio, con una prova di idoneità e colloqui con gli esperti dell’associazione. Chi intende partecipare può iscriversi al sito di Intercultura tramite l’apposito link.