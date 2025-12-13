 / Ossola

Ossola | 13 dicembre 2025, 14:05

Pieve Vergonte, domenica di festeggiamenti per Santa Barbara

Un'intera giornata di appuntamenti e la presentazione del libro ''80 anni di storia, dal Dopolavoro Rumianca al Centro Culturale Massari''

Pieve Vergonte si appresata a festeggiare Santa Barbara. La cerimonia è in programma domenica 14 dicembre. La mattina alle 9,30 appuntamento al Centro culturale Massari, poi gli interventi ufficiali al monumento dei Caduti e la formazione del corteo, quindi alle 11 la santa masse nalla chiesa parrocchiale.

Alle 16,30, nella sala dell'Ecomuseo delle Miniere della Val Toppa, sarà presentato il libro ''80 anni di storia, dal Dopolavoro Rumianca al Centro Culturale Massari'', presentato dagli autori Attilio De Matteis e Danilo Rolandi. Poi sarà inaugurata la mostra fotografica dedicata alla Val Toppa. Alle manifestazioni interveranno il Corpo Musicale di Fomarco, l'associazione Marinai d'Italia e il comitato Santa Barbara.

Redazione

