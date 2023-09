Stop ai treni tra Domo e Stresa, caos in stazione

Disagi e lamentele in stazio a Domo questa mattina. Oggi è infatti il primo dei tre giorni di sospensione dei treni tra Domo e Stresa. Sospensione dovuto ai cantieri aperti per lavori di potenziamento infrastrutturale di Rete Ferroviaria Italiana sulla Milano Domodossola.

Per consentire gli interventi la circolazione ferroviaria sarà interrotta nei week end 15-17 settembre e 14-15 ottobre sulla linea Milano-Domodossola fra le stazioni di Verbania e Premosello; durante l’interruzione saranno effettuati lavori per la realizzazione del sottopasso e di adeguamento dei marciapiedi.

I passeggeri lamentano scarse informazioni da parte di Trenitalia, così come lamentano l'apertura di un solo sportello in biglietteria e l'assenza di personale che dia spiegazioni e orari sui bus sostitutivi.

Molte persone si sono rivolte alle forze dell'ordine presenti in stazioni per avere informazioni sui loro viaggi.