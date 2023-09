Domodosofia: proseguono le Connessioni Intellettuali del Festival delle Idee e dei Saperi. FOTO

Il Festival delle Idee e dei Saperi di Domodossola,"Domodosofia", continua a brillare sotto il sole di settembre con una serie di appuntamenti stimolanti per la mente.

Sabato 16 settembre ancora un giorno ricco di conoscenza e dibattiti che si svolgeranno in vari luoghi della città. Ecco una panoramica degli eventi in programma:

15:00, Cappella Mellerio - Phone Connections: Scoperte e Controversie Internazionali La storia del telefono è stata oggetto di numerose controversie internazionali, e Sabato 16 settembre, avrete l'opportunità di immergervi nelle intricanti vicende legate all'invenzione di questo dispositivo rivoluzionario. Mauro Caniggia Nicolotti e Luca Poggianti presenteranno una narrazione affascinante sul contributo di Innocenzo Manzetti, un inventore italiano poco conosciuto, ma cruciale nella storia del telefono. L'appuntamento si svolgerà presso la Cappella Mellerio alle

ore 15:00. 15:30, Piazza Rovereto - Storia, Intrighi e Indagini: L'Africa Coloniale Italiana nel Romanzo Noir Giorgio Ballario, noto giornalista e scrittore, ci porterà nel cuore dell'Africa coloniale degli anni Trenta attraverso i suoi romanzi noir. Attraverso le avventure del maggiore Aldo Morosini, Ballario ci farà esplorare una parte della storia italiana spesso trascurata. Appuntatevi questa presentazione che si terrà in Piazza Rovereto alle ore 15:30.

16:00, Cappella Mellerio - Gemelli Digitali: Connessioni tra Mondo Fisico e Metaverso Il metaverso è il futuro? Edoardo Di Pietro, il "primo laureato nel Metaverso," condividerà la sua esperienza e analizzerà le potenzialità e le sfide di questo mondo digitale in cui il reale e il virtuale si fondono. Damiana Luzzi, docente esperta, focalizzerà l'attenzione sui "gemelli digitali," un'innovazione che connette il mondo fisico al metaverso. La Cappella Mellerio sarà la sede di questa discussione affascinante alle ore 16:00.

16:30, Piazza Rovereto - Le Politiche dell'Unione Europea nel suo Vicinato Orientale Nona Mikhelidze, ricercatrice dell'Istituto degli Affari Internazionali, ci condurrà in un viaggio attraverso l'Europa dell'Est, analizzando le complesse relazioni tra l'Unione Europea, la Russia e l'Ucraina. Questa presentazione è fondamentale per comprendere il contesto storico, culturale e politico di questa regione. Un appuntamento importante che avrà luogo in Piazza Rovereto alle 16:30.

17:00, Cappella Mellerio - La Forza Gravitazionale: Dall'Universo alle Particelle Augusto Sagnotti, professore di fisica teorica alla Scuola Normale Superiore di Pisa, ci condurrà in un viaggio attraverso la forza gravitazionale, dalla sua influenza sugli oggetti celesti alla sua sfida nell'ambito delle particelle subatomiche. Una discussione illuminante che si terrà nella Cappella Mellerio alle ore 17:00.

17:30, Piazza Rovereto - Intrecci Invisibili: Alla Ricerca delle Connessioni dei Grandi Temi d'Attualità Francesco Borgonovo, vicedirettore de "La Verità," ci guiderà nell'analisi delle connessioni tra i grandi temi d'attualità. In un mondo interconnesso, comprendere come questi temi si intrecciano è fondamentale per una visione completa del panorama globale. L'appuntamento è in Piazza Rovereto alle ore 17:30.

18:00, Cappella Mellerio - Il Nuovo Lusso nell'Era dell'Iperconnessione - Il Digital Detox Gavino Puggioni, esperto di benessere digitale e fondatore di Logout Livenow, parlerà del fenomeno del digital detox e di come possiamo utilizzare in modo consapevole la tecnologia nell'era dell'iperconnessione. Stefania Cerutti, professore associato, arricchirà la discussione con la sua esperienza accademica. La Cappella Mellerio ospiterà questo importante dialogo alle ore 18:00. 18:30, Piazza Rovereto - Tecnologie di Comunità: Digitale e Intelligenza Artificiale sono Incubatori di Legami Sociali? Simone Paliaga, docente e esperto in antropologia filosofica, ci invita a riflettere sul ruolo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella creazione di legami sociali. Questo dibattito sulla tecnologia e la società si terrà in Piazza Rovereto alle 18:30.

18:30, Piazza Mercato - Relazioni tra Psiche Criminale, Mass Media e Società Moderna Alessandro Meluzzi, psichiatra e criminologo, esplorerà il rapporto tra psiche criminale, mass media e la società moderna. La discussione sarà guidata da Beppe Gandolfo, giornalista e critico cinematografico. Un appuntamento interessante da non perdere in Piazza Mercato alle 18:30.

21:00, Piazza Mercato - I Vanzina e il Cinema Italiano: Successi, Sfide e Segreti La giornata si concluderà con un'affascinante conversazione con Enrico Vanzina, uno dei membri della leggendaria famiglia Vanzina, noti per i loro contributi al cinema italiano. Sarà un'occasione unica per scoprire i segreti e le sfide del mondo del cinema italiano attraverso gli occhi di un esperto. L'appuntamento si terrà in Piazza Mercato alle 21:00.