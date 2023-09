Ultimo giorno di Domodosofia: ancora tanti appuntamenti e gran finale con Oscar Farinetti e Toni Capuozzo. FOTO

Il Festival delle Idee e del Sapere Domosofia si avvia alla conclusione, ma oggi sarà ancora una giornata ricca di eventi e conferenze: dalla cultura al futuro, passando per la scienza, la tecnologia, e il giornalismo, il programma di oggi offre una vasta gamma di temi e argomenti affrontati da esperti e professionisti di spicco.

Ecco una panoramica degli appuntamenti della giornata:

Ore 10:30, Cappella Mellerio Cultura e Turismo: un binomio in cammino Conferenza tenuta da Simone Frignani e Stefania Cerutti La cultura e il turismo sono un connubio di successo da anni. Questa conferenza esplorerà le interconnessioni tra cultura, turismo e cammini, analizzando gli aspetti chiave nella progettazione e gestione dei percorsi. Simone Frignani è l'ideatore di vari percorsi di cammino, mentre Stefania Cerutti è una Professoressa Associata presso l'Università del Piemonte Orientale.

Ore 15:00, Cappella Mellerio Connessioni Sociali nell'Era Digitale Conferenza tenuta da Luca Pancani e Paolo Riva Questa sessione esplorerà l'impatto delle tecnologie digitali sulle dinamiche relazionali, la salute mentale e le interazioni quotidiane. Luca Pancani è un ricercatore in Psicologia Sociale, mentre Paolo Riva è professore associato presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Ore 15:30, Piazza Rovereto La Libertà della Schiavitù in Amore Conferenza tenuta da Paolo Guzzanti, giornalista e scrittore, discuterà dell'amore raro ma profondo in cui gli amanti scelgono liberamente di sacrificare parte della loro libertà individuale per il partner. Paolo Guzzanti è un noto giornalista e politico.

Ore 16:00, Cappella Mellerio Rivelare le Onde Gravitazionali, la Ricerca alla Frontiera della Conoscenza Conferenza tenuta da Massimo Carpinelli ed Edwige Pezzulli.La scoperta delle onde gravitazionali ha aperto nuove prospettive nella ricerca scientifica. Questa conferenza esplorerà la ricerca sulle onde gravitazionali e il ruolo dell'Ego (European Gravitational Observatory) in questa ricerca. Massimo Carpinelli è il Direttore dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO).

Ore 16:30, Piazza Rovereto Donne che Connettono il Mondo: Integrazione Oltre le Culture Conferenza tenuta da Maryan Ismail e Carolina Pellegrini. Questa sessione metterà in luce il ruolo delle donne nel connettere culture diverse e promuovere la comprensione reciproca. Maryan Ismail è docente di Antropologia dell'Immigrazione, mentre Carolina Pellegrini è una professionista nel campo dell'inclusione lavorativa e delle pari opportunità.

Ore 17:00, Cappella Mellerio Apici Radicali e Connessi. Da Principio Relazione, Conoscenza e Creazione Conferenza tenuta da Michele Gerace e Francesco Iannello Questa conferenza esplorerà come la capacità di relazionarsi con la realtà e di creare connessioni influenzi le nostre vite e la nostra creatività. Michele Gerace è un avvocato e professore, mentre Francesco Iannello è regista e autore televisivo.

Ore 17:30, Piazza Rovereto L'Università come Modello di Rete di Connessioni Conferenza tenuta da Giancarlo Avanzi. Il Prof. Avanzi ci farà riflettere su come l'Università possa essere vista come una rete di connessioni, analogamente alle connessioni neuronali del cervello. Giancarlo Avanzi è il rettore dell’Università del Piemonte Orientale.

Ore 18:00, Piazza Mercato 10 Mosse per Affrontare il Futuro Conferenza tenuta da Oscar Farinetti e Beppe Gandolfo. Oscar Farinetti presenta il suo nuovo libro, in cui si confronterà con le idee e l'ispirazione di Leonardo da Vinci per affrontare il futuro. Oscar Farinetti è il fondatore di Eataly, mentre Beppe Gandolfo è un corrispondente per le reti Mediaset.

Ore 19:00, Piazza Mercato Una Vita Controcorrente. Un Giornalista in Connessione con i Fatti Più che con le Opinioni Conferenza tenuta da Toni Capuozzo e Beppe Gandolfo. Toni Capuozzo, noto giornalista ed ex vicedirettore del TG5, condividerà la sua esperienza nel giornalismo e l'importanza di rimanere in connessione con i fatti. Toni Capuozzo è un giornalista e inviato televisivo.