Colori d'autunno: una passeggiata enogastronomica tra natura e tradizione

Domenica 24 settembre si terrà la nona edizione di Colori d'autunno, una passeggiata enogastronomica imperdibile che vanta il patrocinio della Città di Domodossola e la collaborazione del Gruppo Alpini di Calice, del gruppo I Primul da Calas e della squadra Aib Domodossola "Calice".

L'evento offre un percorso che attraversa diverse frazioni, permettendo ai partecipanti di godere delle bellezze naturali della zona e di assaggiare prelibatezze culinarie locali. La passeggiata avrà inizio presso il Calvario e si snoderà attraverso le frazioni di Crosiggia, Anzuno (con colazione), Mulini, Tensa, Quana (con aperitivo), Vallesone (pranzo alle 12.30), Andosso (con visita all'azienda agricola Nonno Mario), Croppo (con dimostrazione Aib) e Motto, per poi concludersi con il ritorno al Calvario dove sarà offerta una merenda e si terrà una lotteria.

Il raduno è previsto alle 8.30 presso il parcheggio del Calvario, con partenza fissata per le 9. Il rientro è previsto per le 17.30. Per partecipare è necessario effettuare prenotazioni entro il 22 settembre.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri: 339 1002419 e 353 4590465.