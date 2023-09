Una mostra dedicata a "La via del marmo rosa Candoglia-Milano a Piedi"

In occasione della Giornata Europea della Cooperazione e nell'ambito del progetto Interreg Mulm, sabato 23 e domenica 24 settembre l'Ecomuseo del Granito di Mergozzo ospiterà la mostra fotografica "La Via del Marmo Rosa Candoglia - Milano a piedi".

La mostra conduce il visitatore lungo l'antico tragitto dalla Cava del Marmo Rosa di Candoglia fino al Duomo di Milano, edificato con questa pietra pregiata che un tempo veniva trasportata per via fluviale dal luogo di estrazione fino al capoluogo lombardo.

L'itinerario pensato da Arcioli e Tedeschi si snoda attraverso circa 125 chilometri lungo il Fiume Toce, il Lago Maggiore, il Fiume Ticino, il Canale Villoresi, il Canale Industriale e il Naviglio Grande per raggiungere la Darsena e, infine, il Duomo.

"Mi considero prima di tutto un appassionato camminatore - spiega Arcioli – ben più che un fotografo. Tra i vari percorsi, ho fatto sei volte il cammino di Santiago di Compostela, in Spagna. Quando io e mia moglie ci spostiamo, teniamo un diario di viaggio e proprio così è nata questa mostra Candoglia-Milano, come in passato altre che abbiamo dedicato al Toce, agli alpeggi o a chiese e cappelle della zona".