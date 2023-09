Pieve Vergonte a Iglesias per rinsaldare il gemellaggio FOTO

Pieve Vergonte incontra Iglesias. La comunità pievese, e della Valle Anzasca, è sbarcata in Sardegna per il tradizionale incontro tra le due cittadine da tempo gemellate.

La ‘spedizione’ è avvenuta la prima settimana di settembre. Lunedì 4 in Sardegna il gruppo ossolano ha visitato a Caprera i luoghi in cui ha vissuto Giuseppe Garibaldi, poi la città di Bonifacio in Corsica e quindi Cagliari. Qui, la comitiva pievese è stata raggiunta dal Corpo Musicale di Fomarco che in occasione del 70° anniversario fondazione ha promosso questo viaggio in terra sarda,visitando Cagliari e la spiaggia del Poetto e quindi raggiungendo Iglesias.

Momento ufficiale quello della sera del 7 settembre, quando il gruppo pievese, il Corpo musicale di Fomarcio, guidati dal sindaco Maria Grazia Medali, dal vicesindaco Marco Pirone e dal consigliere Mirco Nugo sono stati ricevuti dal sindaco di Iglesias, Mauro Usai, dall’assessore Claudia Sanna e dal presidente del consiglio comunale Alessandro Pilurzu. Le autorità sarde hanno apprezzato la decisione del Corpo musicale ossolano di festeggiare i 70 anni nella loro terra, offrendo anche un concerto. Il sindaco Usai ha ringraziato i paesid ell’ex comunità montana e in particolare il sindaco pievese per ‘’aver posto un particolare impegno nel coltivare l’amicizia e la condivisione delle due comunità’’.

Pieve Vergonte ha infatti, con costanza, portato avanti il gemellaggio, portando in Sardegna, dopo le scuola, la corale S.Orsa e ora la banda. Per Usai l’amministrazione pievese ha compreso veramente lo spirito del gemellaggio.

Durante il momento istituzionale, Pieve Vergonte ha voluto ringraziare Raimondo Congia, che è la persona che giorno dopo giorno, ricordando suo padre minatore in Anzasca, favorisce la collaborazione tra le istituzioni coinvolte.

Il giorno dopo i gruppi hanno visitato Carloforte e S.Antioco e presso le cantine Aru hanno potuto ascoltare il Coro Concordia che ha coinvolto nei canti anche alcune cittadine pievesi già coriste nella corale. Il coro sardo sarà ospite quest’inverno in terra ossolana.

Sabato 9, alle 19, dopo la visita al centro minerario sul mare di Porto Flavia, il corpo musicale di Fomarco si è esibito in piazza Sella a Iglesias, coadiuvato dal Ciricolo musicale Verdi di Iglesias. Anche i musici inglesienti hanno potuto apprezzare il Corpo musicale di Fomarco, accompagnato al meglio dalla sua presidente Sonia Piatti e diretto dal prezioso maestro Bionda. Un gruppo di ragazzi giovani che ha ricevuto i complimenti dell’amministratore comunale di Iglesias, Marco Eltrudis, e del sindaco Medali.

Momenti quindi ai apprezzamento e condivisione, poi, la domenica, il rientro a Pieve Vergonte con la consapevolezza, come dice il sindaco Medali, ‘’della soddisfazione di poter contare su un preparato gruppo musicale’’