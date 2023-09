A Cardezza domenica 24 settembre una giornata con il Guzzi Friends

Il Guzzi Friends di Beura, il mitico club che organizza il raduno di luglio dedicato al marchio di Mandello del Lario, organizza per domenica 24 settembre una giornata di festa sulle due ruote per ricordare gli amici Danilo e Dario.

L'appuntamento è per le ore 9.30 a Cardezza, la piccola frazione di Beura, per l'apertura delle iscrizioni (gadget e aperitivo 10 €uro, passeggero no gadget 5 €uro). Alle 10.30 la partenza del motogiro e a seguire l'aperitivo.

Si rientra a Cardezza per il pranzo con menu a base di polenta e spezzatino e gorgonzola + dolce a 10,00 €uro bevande escluse. Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare Monia Orsi al nr. 345/1330771 L'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza.