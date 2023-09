Erasmus Lab per scoprire il mondo degli scambi culturali

Erasmus Lab l'evento pensato da Vedogiovane, in rete con Eurodesk Provincia del Vco e comune di Druogno per permettere ai giovani interessati alla formazione interculturale, linguistica e alla cittadinanza europea di scoprire il mondo degli scambi culturali e dei training Erasmus+.

Un'occasione unica che metterà in contatto giovani e accompagnatori coinvolti nella stagione di scambi Erasmus estate 2023 con nuovi interessati; per condividere le loro esperienze, rincontrarsi con coetanei conosciuti in Erasmus e per elaborare idee utili a progettare in modo ancora più partecipato la prossima stagione Erasmus 2024!

Sono oltre 100 i ragazzi che hanno partecipato quest'anno agli scambi organizzati in rete da Vedogiovane, Eurodesk Vco, con il sostegno di Fondazione Comunitaria del Vco, Fondo giovani Vco e altri partner. Nelle esperienze vissute all'estero o in Italia i giovani hanno assunto un ruolo di crescente protagonismo e spesso hanno raccolto spunti e maturato idee interessati per scambi culturali sulle tematiche prioritarie per loro (es. creatività, sport, ambiente).

Negli ultimi gli Erasmus organizzati da Vedogiovane, Eurodesk Vco e partner si sono spesso focalizzati su temi dell'ambiente e della sostenibilità, anche in connessione con il progetto GASP! – Giovani, Attivismo e Strategie di Partecipazione, progetto nato dal bando della Regione Piemonte Giovani e Ambiente 2030.

Per questo uno degli Erasmus lab dell'evento di venerdì sarà dedicato alla di formazione e informazione per giovani attivisti ambientali. Un incontro formativo con esperti sui temi: