L'Antigorio difende le scelte a favore della montagna, di chi ci vive e produce

‘’Facile stare dietro le scrivanie a scrivere ricorsi al Tar’’. Una frecciata puntuale ma applaudita quella che il sindaco di Baceno, Andrea Vicini, ha lanciato, domenica mattina, in occasione della festa dello scarghè a Crampiolo di Devero, in Valle Antigorio.

Una frecciata indirizzata agli animalisti e agli ambientalisti che di recente hanno attaccato il Comune di Baceno '‘colpevole’' sia di aver approvato una delibera con cui si definisce ‘’il territorio comune libero da lupi e orsi’’ ma anche di essersi opposto alle associazioni ambientaliste che sono ricorse al tribunale amministrativo regionale contro la realizzazione di un percorso dedicato a mountain bike e biciclette elettriche all’alpe Devero.

Il riferimento del sindaco è arrivato nel pieno della festa dello scaghè, quando assieme ai produttori del Bettelmatt ha spiegato i sacrifici di chi vive in alpeggio 12 mesi l’anno, salvaguardando il territorio montano, conservandolo e valorizzandolo. Un tema toccato anche dal vicesindaco Stefano Costa, che ha ricordato anche come gli enti locali contribuiscano a mantenere in vita tradizione e forma di economia importanti per le valli che rischiano di spopolarsi.