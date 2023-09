Calcio femminile, il Fomaco Don Bosco Pievese presenta le squadre

Il calcio uno sport prettamete maschile? Assolutamente no, anzi, le ragazze sono sempre più interessate a questa pratica. Per questo motivo l'Asd Fomarco - Don Bosco - Pievese organizza un Open Day agli impianti sportivi di Pieve Vergonte per sabato 23 settembre dalle ore 10 alle ore 12 per presentare a tutte le ragazze questa bella opportunità.

"Il nostro obiettivo è quello di diffondere il calcio anche tra le ragazze e mettere in campo più squadre per più categorie - spiega Danilo Blardone, direttore del settore giovaniile dell'associazione sportiva - cerchiamo ragazze nate tra il 2009 al 2014. Sabato avranno la possibilità di provare a tirare qualche calcio alla palla e ricevere tutte le informazioni da parte dei tecnici della Federazione Calcio che saranno presenti".

Il progetto di diffondere sempre più il calcio anche tra le ragazze è nato dopo che con la collaborazione del prof. Gualtiero Guenza si è partecipato al progetto "Ragazze in gioco", ottenendo con la squadra di calcio messa in piedi per l'occasione lusinghieri risultati. Da qui la voglia di offrire alle bambine e ragazze ossolane questa oportunità.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Danilo Blardone al 348/7690201