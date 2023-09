I cannonieri si fan già largo a suon di reti

Gol d’autore in casa delle squadre del Vco.

In Prima Categoria già si fanno largo nomi che anche nelle passate stagioni hanno collezionato reti a raffica.

Non è nuovo infatti Alessandro Schirru, che con una Cannobiese ancora affamata di punti ha già messo in carniere 3 reti: una ogni 60 minuti. Un bel biglietto da visita per un attaccante che già si era fatto valere a Gravellona e a Fomarco.

In classifica cannonieri, seguono con due gol altri volti noti: Ardizzoia dell’Agrano, Martinella della Virtus Villa, Elca dell’Ornavassese, Hado del Piedimulera e Margaroli del Vogogna, più Bionda del Gravellona.

Insomma, per alcuni di questi l'abitudine del gol è ormai cronica e una garanzia per la squadra di cui vestono la maglia.