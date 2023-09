Terza categoria, Vco in campo con sei formazioni

Domenica 24 settembre prenderà il via la stagione 2023/2024 anche per la Terza Categoria.

Tutte le sei compagini della provincia del VCO sono inserite nel girone verbanese insieme a cinque squadre della provincia di Novara. Per quanto riguarda la nostra provincia, le 6 rappresentanti sono così suddivise: 3 ossolane (Montecrestese, Pregliese e Mergozzese), 2 verbanesi (Esio e la novità Verbania Olympia) e 1 cusiana (Montebuglio, altra novità).

Tra le novaresi spiccano i nomi di due società che in passato avevano calcato campi di categorie ben più importanti: stiamo parlando di Suno e Dormelletto, quest’ultimo rifondato dopo due anni di inattività. Quest’anno non ci sono squadre “B” in questo girone, contrariamente a quanto avvenuto nelle ultime due stagioni.

Nella giornata inaugurale spicca il derby tra Mergozzese e Montecrestese, mentre la Pregliese, una delle favorite della vigilia, farà visita all’Oleggio Castello.

Fischio d’inizio alle ore 15 su tutti i campi.

Tutte le partite della prima giornata:

Montebuglio – Gattico Veruno; Esio – Dormelletto; Gargallo – Suno; Mergozzese – Montecrestese; Oleggio Castello – Pregliese; Riposa: Verbania Olympia