Frana ad Intragna, chiuse strada e ferrovia FOTO E VIDEO

Il maltempo colpisce la viabilità sia stradale che ferroviaria tra l’Ossola e il Canton Ticino. E’ attualmente chiuso il collegamento ferroviario internazionale tra Domodossola e Locarno, come pure quello stradale per la frana caduta a Intragna. Le squadre sono al lavoro.

“Ci vorrà non poco tempo però – allarga le braccia Antonio Locatelli, portavoce dei frontalieri - .Stiamo monitorando la situazione e il sindaco di Re Massimo Patritti ci continua ad aggiornare ma i disagi sono evidenti per i lavoratori, obbligati per ora a transitare per la Cannobina. Purtroppo non c’è mai pace per i frontalieri”.

VIDEO