Fondazione Comunitaria VCO, le regole del Bando Sociale e Formazione 2023

Sono ancora numerosi i bandi di concorso attivi per l’anno 2023 messi a disposizione dalla Fondazione Comunitaria del VCO Ente Filantropico. Quest’ultima sostiene la promozione, la valorizzazione e la tutela di tutto il patrimonio della nostra provincia, con una particolare attenzione a diversi ambiti, dalla cultura all’ambiente, dai servizi sociali alle organizzazioni no profit.

Tra i bandi in scadenza nelle prossime settimane c’è anche il Bando Sociale e Formazione 2023, tramite il quale la Fondazione Comunitaria ha intenzione di sostenere i progetti più meritevoli nel settore dell’assistenza sociale, della formazione e dell’istruzione sul nostro territorio. Il bando è aperto a enti provati senza scopo di libro aventi sede legale o operativa nel VCO e costituiti da almeno 12 mesi, ma anche a enti pubblico con sede legale nel VCO. Ogni ente partecipante è tenuto ad attivare una raccolta di donazioni a favore del proprio progetto, che copra almeno il 10% del contributo richiesto. Le istruzioni per la raccolta di donazioni e per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito www.fondazionevco.org.

Il contributo richiesto non può superare il 60% del costo totale del progetto e non può essere superiore a 10mila euro. Il budget totale del bando è di 150mila euro. La scadenza è fissata per il 26 ottobre 2023.