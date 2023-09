Promozione, Baveno già in fuga

In Promozione, dopo appena tre giornate, c’è già aria di fuga: il Baveno fa tre su tre e stacca Briga e Casale, solo il Trino rimane a -2 dai lacuali.

Anche questa giornata vede un anticipo di sabato sera al “Galli” si affrontano Baveno e Briga, reduci entrambe dalla retrocessione della passata stagione, ed entrambe vogliose di tornare immediatamente in Eccellenza. Nella compagine guidata dall’ossolano Ivan Sottini c’è un giocatore che in questo momento fa la differenza, e anche stavolta piazza la doppietta decisiva: stiamo parlando ovviamente di Michel Sarr, che con un gol per tempo stende i novaresi, cui non basta la rete di Manca.

Juve Domo corsara in terra biellese: subito in gol in avvio con Ferrera e proprio sul finire con Petagine. Questa volta è arrivata anche la vittoria per gli uomini di mister Nino, dopo il bel gioco già espresso nelle prime due uscite.

Fa festa anche l’Omegna, che porta a casa il bottino pieno dall’incontro del “Liberazione” contro la Dufour Varallo, decisiva la rete di Domenico Marra a metà del primo tempo.

Mister Adolfo Fusè commenta così: “Abbiamo disputato una buona partita, soprattutto il primo tempo dove dopo il gol avremmo potuto anche segnare ancora, poi nel finale ci siamo un po’ abbassati e rischiato qualcosina, ma nel complesso vittoria meritata”.

Soddisfatto dell’avvio di stagione?

“Direi di sì, abbiamo offerto delle buone prestazioni anche con Domo e Briga, pur raccogliendo solo un punto in due partite. In estate la rosa è stata rivoluzionata, non è mai facile ripartire quando cambi 14 giocatori, di cui alcuni molto importanti. Purtroppo contro il Briga abbiamo perso l’esperto centrale Bompan,che starà fuori tutta la stagione, però sono contento dei giovani a disposizione e del fatto che molti vengano da Omegna e dintorni”. Come ti sembra questo campionato? “Abbastanza equilibrato, ci sono le favorite che conosciamo tutti (Baveno, Briga, Casale), ma occhio anche a Valduggia e Trino”.

Unica nota stonata della domenica è rappresentata dal Feriolo, sconfitto in casa del Valduggia pur senza demeritare. Per i gialloblù finora un solo punto in classifica, ma c’è tutto il tempo per rimediare.

Questi tutti i risultati della terza giornata:

Baveno – Briga 2 – 1; Chiavazzese - Juventus Domo 0 – 2; Fulgor Ronco Valdengo - Città Di Casale 1 – 0; Momo - Cameri 1 – 1; Omegna - Dufour Varallo 1 – 0; Valdilana Biogliese - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 2 – 0; Valduggia - Feriolo 1 – 0; Le Grange Trino - Arona 2 – 0

Classifica dopo tre giornate di campionato: Baveno 9; Trino 7; Briga, Casale, Fulgor Ronco Valdengo, Valduggia 6; Arona, Cameri, Omegna, Juve Domo, Valdilana Biogliese 4; Ce.ver.sa.ma. Biella 3 - Momo 2; Dufour Varallo, Feriolo 1; Chiavazzese 0