Rubano in un appartamento a Domo, denunciati due giovani. Uno è minorenne

I carabinieri di Domodossola hanno denunciato due giovani, tra cui un minorenne, entrambi residenti nel centro domese e con precedenti, per furto in abitazione. Gli accertamenti erano scaturiti dalla denuncia di furto in abitazione sporta alcune settimane fa da un residente di Domodossola il quale aveva subito il furto all’interno della propria abitazione di alcuni oggetti di modesto valore da parte di due sconosciuti che si erano introdotti nell’appartamento dalla porta principale.

Il denunciate, che al momento del furto era in casa ma che trovandosi in altra stanza non si era accorto di nulla, aveva fornito successivamente ai carabinieri il filmato dell’impianto di videosorveglianza interno all’abitazione, in cui si vedevano nitidamente i giovani entrare ed aggirarsi in modo furtivo all’ingresso ed in soggiorno. Dalla visione dei fotogrammi i carabinieri riconoscevano senza ombra di dubbio due giovanissimi del posto, già noti alle forze dell'ordine per piccoli reati, uno dei quali ancora minorenne, pertanto all’esito degli accertamenti i due sono stati denunciati alle competenti autorità giudiziarie per furto in abitazione in concorso.