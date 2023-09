Casa Don Gianni, ripartono i “Salotti del lunedì”: il programma

Ripartono il 25 settembre gli appuntamenti presso Casa Don Gianni a Domodossola con “Il Salotto del lunedì”. Si tratta di una serie di incontri aperti a tutti, in cui i Salotti diventano spazi sociali nei quali chiunque può mettersi in gioco per tentare di risolvere bisogni condivisi. Nell’ambito del progetto “La Cura è di Casa” alcuni spazi sono già diventati e continuano ad essere luoghi di relazione e benessere per tutti, nei quali le persone trovano solidarietà e partecipazione per la costruzione di una comunità solida.

L’appuntamento è fissato per il lunedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, presso Casa Don Gianni (Via dell’Artigianato 13 a Domodossola, regione Nosere). Il primo Salotto, dal titolo “Accendiamo la fantasia – libere iniziative”, è in programma lunedì 25 settembre. Di seguito il programma completo.

2 ottobre: “La tombola di Andrea”

9 ottobre: Incontro con le autrici di “Storie contro vento – Ricordi di donne del ‘900 nel Verbano”

16 ottobre: Laboratorio di Narrazione sensoriale con Cristina

23 ottobre: “Alleniamo la memoria e…accendiamo la fantasia”

30 ottobre: “Alleniamo la memoria e…accendiamo la fantasia”

6 novembre: “La tombola di Andrea”

13 novembre: Laboratorio di narrazione sensoriale con Cristina

20 novembre: “Facciamo movimento”

27 novembre: “Accendiamo la fantasia – libere iniziative”

4 dicembre: “La tombola di Andrea”

11 dicembre: “Accendiamo la fantasia – libere iniziative”

18 dicembre: Laboratorio di narrazione sensoriale con Cristina