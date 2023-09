Pregliese: l'approfondimento sulla partita con Oleggio Castello

Termina 2 a 1 per i padroni di casa la prima giornata di campionato che ha visto impegnata la Pregliese sul campo dell’Oleggio Castello, squadra che parte quest’anno, tra le favorite del campionato.

Primo tempo che vede la squadra ospite diverse volte davanti alla porta senza però concludere a rete in maniera decisiva. I primi 45 minuti di gioco raccontano un predominio territoriale su tutto il campo con la squadra di casa mai pericolosa dalle parti di Bionda.

Il secondo tempo non inizia nel migliore dei modi per i gialloverdi e, dopo appena due minuti, i padroni di casa vanno in vantaggio. Poco dopo è calcio di rigore la Pregliese, Brunetti dal dischetto non sbaglia e porta la partita in parità.

Pregliese diverse volte pericolosa davanti alla porta: prima con Rinaldi poi con Stucchi, senza però trovare il vantaggio. Al minuto 82' punizione decentrata sulla sinistra, Hamureac con il mancino trova la rete del vantaggio casalingo.

Finisce 2-1 per Oleggio Castello. L'appuntamento, per la seconda giornata di campionato, è Domenica 1 Ottobre alle 15 al Campo Sportivo di Cosasca.