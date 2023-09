Il consiglio dell'Ordine incontra i giornalisti del Vco a Verbania

I giornalisti del Vco si incontrano al teatro Il Maggiore. Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti sta infatti completando il giro nelle province del Piemonte. A Verbania l’incontro è fissato per il 29 Settembre, alle ore 15.

Si tratta della terza tappa del 2023 dedicata alle giornaliste e ai giornalisti delle province del Vco e di Novara, che è in programma venerdì 29 settembre a Verbania al Teatro Maggiore in via San Bernardino 49.

L’incontro garantirà ai giornalisti presenti anche 4 crediti formativi. Tema sarà ‘’Sessant’anni della legge istitutiva dell’Ordine. Il Consiglio dell’OdG Piemonte incontra i colleghi’’.

Nel 2023 cadono infatti i sessant’anni della legge istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti. Sarà questo il tema-guida del corso di formazione che accompagnerà le visite del Consiglio nelle provincie del Piemonte. Secondo il modello sperimentato con successo nel 2022, alla seduta del consiglio farà infatti seguito un incontro aperto a colleghe e colleghi che sarà anche l’occasione per raccogliere suggerimenti e proposte dai territori. Dopo gli interventi introduttivi del presidente Stefano Tallia e del vicepresidente Ezio Ercole, il corso offrirà un excursus storico sulle vicende che hanno portato alla progressiva costruzione della legislazione professionale e alla nascita dell’Ordine, e un focus dedicato al ruolo delle donne nell’informazione con un’introduzione della segretaria Maria Teresa Martinengo. Interverrà Mauro Forno, professore ordinario di Storia contemporanea, vicedirettore del Dipartimento di Studi storici dell'Università di Torino.