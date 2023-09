'Disponibili a confrontarci con il Comitato di cittadini''

‘’Siamo disponibili a far ripartire il dialogo con il comitato Conserviamo Crevola per un confronto sui problemi emersi in questi mesi’’. Chi parla è Mauro D’Aloisio del Gruppo Tosco Marmi, proprietario della cava Palissandro che da tempo è motivo di contrasto tra parte dei residenti della zona di Crevoladossola e l’amministrazione. Contrasti nati da quando è stata avviata la procedura di ampliamento della cava.

D’Aolisio intervene attraverso Ossolanews, dopo la conferenza stampa indetta dall’amministrazione comunale crevolese che ha fatto il punto sulla situazione cava per illustrare cosa è stata fatto ma soprattutto per ribadire che le procedure adottate dal comune sono irreversibili e che autorizzazioni e controlli sono competenza di altri enti.

Ma nella conferenza il sindaco Giorgio Ferroni e il suo vice Mario Allegri hanno ribadito la disponibilità a far da tramite per riallacciare il confronto tra Comitato e titolari della cava, dialogo interrottosi dopo un precedente incontro.