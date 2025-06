Oira festeggia 75 anni di musica e tradizione con un anno di eventi speciali

La musica di Oira celebra il suo 75° anniversario con una rassegna speciale intitolata “Horia – 75 Anni di Musica nella Pietra”, un omaggio alla lunga tradizione bandistica del paese e al forte legame con il territorio, la sua storia e la pietra ossolana.

Per tutto l’anno saranno organizzati eventi musicali e culturali, con il patrocinio del Comune di Crevoladossola e la collaborazione di realtà locali come il Gruppo Fotografico Ossolano La Cinefoto di Domodossola, Domo Graniti, le Cantine Garrone, Tones Teatro Natura, l’Ossola Outdoor Centre, e i Corpi Musicali di Crevoladossola, Baceno, Bannio, Druogno e Formazza.

Tra le iniziative in programma spicca il concorso fotografico “Musica e Pietra”, aperto fino al 17 ottobre. Il regolamento e il modulo di iscrizione sono disponibili sulla pagina Facebook MusicaDiOira o possono essere richiesti scrivendo all’indirizzo musicadioira@yahoo.it.

Presso l’Ossola Outdoor Center sarà inoltre allestita la mostra storica “Maestri nella Musica, Maestri nella Pietra”, dedicata agli scalpellini di Oira, veri ambasciatori della pietra locale in Italia e nel mondo. Un mestiere, quello dello scalpellino, che ha lasciato tracce tangibili nell’architettura e nell’arte del territorio e che la Musica di Oira ha omaggiato anche nel 1990 con il Monumento al Musicante, scolpito nel serizzo locale.

Il momento centrale delle celebrazioni sarà il concerto del 75° anniversario, in programma sabato 13 giugno presso l’ex cava di Roncino grazie alla collaborazione con Tones Teatro Natura: protagonisti la Musica di Oira e il Corpo Musicale di Crevoladossola. Il giorno successivo, domenica 14 giugno, si terrà invece l’evento “Superbandistico”, con le bande musicali di Baceno, Bannio e Druogno. Non mancherà un suggestivo concerto in alta montagna insieme al Corpo Musicale di Formazza, immersi nel paesaggio roccioso delle Alpi ossolane.

A novembre, in occasione della festa di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, si terrà il concerto celebrativo con la premiazione dei vincitori del concorso fotografico. Infine, il ciclo di eventi si concluderà con i tradizionali Auguri di Buone Feste alle comunità di Oira e Pontemaglio, da sempre vicine e partecipi alle attività musicali locali.