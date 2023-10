Scritture di Lago, si svelano i vincitori: tutti gli appuntamenti

Giunge al termine la quarta edizione di Scritture di Lago, il premio letterario che mette al centro la letteratura d’acqua dolce. Nato nel 2020 per iniziativa dell’Associazione Lario, con il sostegno di Banca Generali Private, il premio celebra i libri che hanno come protagonisti i laghi e ha come obiettivo la promozione e la valorizzazione dei territori lacustri.

L’edizione 2023 di Scritture di Lago si conclude il 28 settembre con la premiazione finale dei vincitori. Durante la cerimonia di premiazione vengono dunque svelati i titoli e gli autori che si aggiudicano la vittoria nelle tre categorie: “Premio dei laghi – romanzi e raccolte di racconti editi, Scritture Di Lago 2023”, “Premio Regio Insubrica per racconti inediti” e “Premio Ponti sull’acqua per la traduzione edita in lingua italiana”.

La cerimonia è in programma per giovedì 28 settembre presso Villa Olmo a Como, a partire dalle ore 18. A seguire, i finalisti di Scritture di Lago vengono presentati anche in altre sedi: il 29 settembre a Verbania, presso la Sala Convegni dell’Unione Industriali, dalle ore 17; il 5 ottobre a Varese, nel Salone del Comune, dalle ore 20.30; il 12 ottobre a Lugano, presso la Biblioteca Salita dei Frati, dalle ore 18.