Due escursionisti tedeschi in difficoltà in Val Grande, salvati dall'elicottero del 118

Doppio intervento del soccorso alpino per cercatori di funghi in difficoltà. Giovedì pomeriggio due tedeschi hanno chiesto aiuto in Val Grande e sono stati poi recuperati dall’elicottero del 118. In serata un turista inglese era salito nella zona del Morissolo e aveva perso l'orientamento a causa del buio. E' stato recuperato e accompagnato a valle dalle squadre del Soccorso alpino in nottata.