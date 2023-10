“Fermata a Ziccherville”: al cinema il cortometraggio girato in Vigezzo e Formazza

Venerdì 29 settembre il cinema di Varese ospita la proiezione del cortometraggio intitolato “Fermata a Ziccherville”, realizzato dalla società Cactus Production. Interamente scritto e diretto da Federica Crippa, il film è stato girato in alcune delle più belle località di montagna del VCO. Le location in cui il cortometraggio ha preso vita sono, in particolare, la Val Vigezzo e la Val Formazza: per la prima sono stati scelti Santa Maria Maggiore, Malesco e il Monte Blitz, mentre per la seconda la Diga di Morasco; il film comprende anche un omaggio alla funicolare di Varese.

“Fermata a Ziccherville” dura 25 minuti, e vede protagonisti gli attori Simone Murru (Michi), Gabriele Migliavacca (Leo) e Fabrizio Rocchi (Benny). La direzione della fotografia è affidata a Matteo Ballarati, e la produzione è di Cactus Productions in collaborazione con Kravefilms e Independent Movie Production.

Il film racconta la storia di tre fratelli che, per alcune incomprensioni del passato, non si vedono da tempo. Il fratello maggiore decide quindi di organizzare una rimpatriata nella casa di vacanze in cui hanno passato la loro infanzia, per rivivere i vecchi ricordi e mettere da parte le divergenze.

La proiezione è in programma per venerdì 29 settembre presso il cinema Multisala Impero di Varese alle ore 20:00. L'evento è sponsorizzato da Allianz Banking di Busto Arsizio, e prevede un red carpet, la proiezione del corto, il commento con il cast e una sorpresa finale.