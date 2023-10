Bando Piccoli Progetti: la Fondazione Comunitaria VCO sostiene le piccole realtà

Come ogni anno la Fondazione Comunitaria del VCO Ente Filantropico sostiene numerose iniziative mettendo a disposizioni bandi di concorso rivolti a diversi ambiti. Tra i bandi in scadenza nel mese di ottobre c’è anche il Bando Piccoli Progetti 2023, grazie al quale la Fondazione si pone l’obiettivo di sostenere piccole organizzazioni no profit o piccoli comuni che vogliano mettere in atto progetti di utilità sociale in tutti i settori di intervento. Questi ultimi comprendono l’assistenza sociale, la formazione, l’istruzione, lo sport e la tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio, culturale, artistico e ambientale della nostra provincia.

Il bando è rivolto a enti privati senza scopo di lucro con sede legale o operativa nel VCO, con entrate inferiori a 20mila euro e costituiti da almeno 12 mesi, ma anche a comuni del VCO con popolazione inferiore ai 2000 abitanti (al 31 dicembre 2022).

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 26 ottobre 2023, tramite l’area riservata del sito web www.fondazionevco.org. Il contributo offerto non può essere superiore al 70% del costo totale del progetto e non può superare i 4000 euro. Il budget totale del bando è di 70mila euro, e i fondi sono messi a disposizione dalla Fondazione Comunitaria del VCO Ente Filantropico e dalla Fondazione Cariplo.