Doppio intervento per il soccorso alpino

Un’altra domenica di lavoro per il soccorso alpino vigezzino. Due le richieste di aiuto: per un cercatore di funghi disperso e per un escursionista infortunato. I soccorritori sono intervenuti in territorio comunale di Re per un fungiatt in difficoltà durante il rientro a valle dopo una passeggiata a funghi nei boschi di Isella.

Ma questa domenica ha visto anche un’altra chiamata: un escursionista si è infortunato ad una caviglia durante una gita in quota in Val Grande, nella zona tra la Cima della Laurasca e la Bocchetta di Campo: è stato tratto in salvo dall’eliambulanza.