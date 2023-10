I fedeli hanno accolto don Alessandro Maffioli VIDEO

Prima messa ieri a Domodossola nella chiesa Collegiata per don Alessandro Maffioli. Il giovane sacerdote, originario di Zoverallo, ha lasciato Galliate dove dal 2017, anno della sua ordinazione, era vicario parrocchiale. A Domodossola collaborerà con il parroco don Vincenzo Barone e con i sacerdoti che prestano servizio nella parrocchia, don Giacomo Bovio e don Giuseppe Ottina.

La messa presieduta da don Alessandro Maffioli è stata concelebrata dal parroco di Domodossola don Vincenzo Barone e dal parroco di Galliate don Massimiliano Cristiano. Nelle prime file sedevano molti parrocchiani di Galliate che hanno voluto accompagnare l'ingresso a Domodossola, come collaboratore, del giovane sacerdote. La parrocchia domese ha donato a don Alessandro un paio di scarponcini da montagna in vista anche dei possibili impegni nelle parrocchie che fanno riferimento alla parrocchia di Domodossola.

Dono particolarmente apprezzato da don Alessandro che per sua ammissione ama la montagna. “Ben tornato in mezzo a noi - ha detto il parroco don Vinenzo Barone - ; don Alessandro ci aiuterà nella comunità che è abbastanza grande, è composta da cinque parrocchie, per noi è davvero un aiuto importante per il cammino pastorale della nostra comunità”.

I domesi già conoscono don Alessandro che infatti era stato diacono in città per un anno prima della sua ordinazione sacerdotale. Dopo la messa è seguito un aperitivo in oratorio.