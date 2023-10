Il gruppo di preghiera di Padre Pio taglia il traguardo del venticinquesimo anno

Il centenario di padre Michelangelo è stata anche l'occasione per il gruppo di preghiera di padre Pio per ricordare il 25° della sua costituzione in seno alla parrocchia. Il gruppo era stato fortemente voluto da padre Michelangelo. Il frate cappuccino ossolano era molto legato a padre Pio, ora Santo, e l'aveva conosciuto personalmente avendo tenuto a San Giovanni Rotondo nel 1966 gli esercizi spirituali per la comunità di padre Pio.

A presiedere il gruppo di preghiera è Francesca Lipari. I fedeli devoti di San Pio si ritrovano a pregare ogni terzo giovedì del mese alla messa delle 17.30 nella chiesa di Sant'Antonio alla Cappuccina. Sabato 23 settembre è stata celebrata una messa in onore di San Pio officiata dal parroco padre Fausto Panepinto. Nel maggio del 1999 sul sagrato della Cappuccina è stata inaugurata anche una statua in marmo dedicata a padre Pio.

“All'inizio i partecipanti al gruppo erano un'ottantina – spiega la presidente Francesca Lipari - ora siamo molti di meno comunque un gruppetto di fedeli che fa parte del gruppo è rimasto. Il gruppo sostiene inoltre a distanza dei bambini etiopi”.