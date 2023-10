A Coimo è tempo della tradizionale castagnata

Il 6, 7 e 8 ottobre presso si terrà la 47° edizione della Castagnata Coimese tra stand gastronomici, mostre, sfilate folckloristiche, musica e ballo. Anche quest’anno protagonista assoluta dell’evento sarà la castagna, insieme al famoso e pregiato pane di segale. Sarà però possibile degustare anche le Amisc, sfoglie di acqua e farina cotte su roventi piastre di ferro e condite con burro e sale.

Il programma come sempre è molto ricco:

venerdì 6 ottobre dalle ore 19.00 apertura bar con grigliata e cena con piatti locali. Alle 21.00 Musica dal vivo con Teofili Trio e dalle ore 23.00 Autumn Party Vol. 2 - DJ Andy e Thomas Cantadore.

Sabato 7 ottobre si pranza dalle ore 12.00 con con grigliata e prodotti tipici locali mentre alle ore 15.00 è in programma la Visita naturalistica guidata "Raccontando Coimo" (per info e prenotazioni 347-9103100) Alle ore 16.00 intrattenimento con il mago comico ALEX MESSO MALEX e trucca bimbi, dalle ore 19.00 cena con grigliata e piatti tipici locale e alle ore 21.15 balli in piazza con l'orchestra" Marianna Rubacuori". Dalle ore 10.00 alle ore 21.00 sarà attiva la navetta gratuita con partenza dalla Colonia di Druogno.

Domenica 8 ottobre apertura della festa ed mercatino degli hobbisti dalle ore 9.00. Alle 12.00 pranzo con grigliata e prodotti tipici locali, alle ore 15.00 sfilata folkloristica dei bambini accompagnati da Gianni e alle ore 19.00 balli in piazza con "Gianni" e cena. Anche domenica, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, sarà attiva la navetta gratuita.