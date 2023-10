La Cura è di Casa in Valle Vigezzo per “I Venerdì di Paese”

Tra le azioni di comunità che Fondazione Comunitaria del VCO Ente filantropico promuove e sostiene nell’ambito del progetto, ci sono anche i percorsi informativi su temi legati a salute, prevenzione e stili di vita, con esperti che possano dare consigli e buone istruzioni per un invecchiamento attivo.

Venerdì 29 settembre, in collaborazione con la Soms Valle Vigezzo, a Santa Maria Maggiore ha preso avvio il ciclo di cinque incontri e ha visto come primo relatore l’endocrinologo Eros Barantani, intervenuto sul tema “E non mangio... Fare prevenzione e costruire salute”.

Questi percorsi rappresentano per i cittadini un prezioso momento formativo e sono altresì un importante stimolo per rimanere attivi e promuovere socialità e relazioni. Si prosegue venerdì 6 ottobre alle 20.30 con i critici cinematografici Bruno Fornara e Cristian Cerutti, per viaggiare attraverso il cinema nei temi della cura e delle relazioni, presso la sala polifunzionale di Toceno nell’ex ospedale Trabucchi di Malesco. Venerdì 20 ottobre Maria Cristina Pasquali, agronoma nota anche per la sua collaborazione con Geo Rai Tre, racconterà i segreti delle erbe spontanee commestibili.

L’incontro di venerdì 3 novembre è dedicato al tema della memoria con la geriatra Daniela Morabito dell’Asl VCO nella sala consigliare di Villette. Il ciclo si conclude con Alessandro Mauro, direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Torino, che racconterà l’importanza del sonno nella vita di tutti i giorni.

Gli incontri sono gratuiti e aperti alla comunità.