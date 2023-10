Le tradizioni di montagna in festa a Varzo

Le vere tradizioni di montagna saranno protagoniste domenica 8 ottobre a Varzo: una giornata di festa tra buona gastronomia ed antichi mestieri. L'appuntamento è nel centro del paese a partire dalle 9 del mattino con mercatino degli hobbisti e degli artigiani. Alle 10.00 è in programma la sfilata dei gruppi folkloristici che poi si esibiranno alle 12.15.

Si pranzerà in piazza, mentre nel pomeriggio spazio agli antichi mestieri nel centro storico e alle 16.30 si svolgerà la castagnata. Per tutto il pomeriggio sarà possibile partecipare ai laboratori creativi, tra cui quello di legno dedicato all'amico Walter. Prevista anche l'esibizione delle fisarmoniche ossolane. Per tutta la giornata sarà possibile visitare la mostra "C'era una volta" presso la torre medievale organizzata dalla frazione Pasqué per ricordare l'indimenticato Fabrizio Montanari.