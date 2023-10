Iob e Rolando vincono l'ottava edizione del trail del Calvario FOTO

Si è corsa domenica, a Domodossola, l’ottava edizione del Trail del Calvario, organizzato dall’Atletica Avis Ossolana. Una bella giornata di sole ha visto 260 atleti competere sulle due distanze previste: 21 e 11 Km. Vincitori assoluti sul traguardo della 21 Km a coppie, il duo Andrea Iob (ASD Bognanco) e Fabio Rolando (Asd Castiglione Ossola) in 1:45’01”. Al secondo posto, a circa 5 minuti, la coppia Roberto Giacomotti (Asd Pegarun) e Marco Giudici (Sport Project VCO), terzi Andrea Vola (Sport Project VCO) e Yari Lanti in 1:53’21”.

Nella classifica delle coppie femminili, la vittoria ha arriso alle inossidabili Daniela Margarini (Avis Marathon Verbania) e Federica Schiavini, col tempo di 2:43’50”. Seconde a 55”, Sabina Beltrami e Elena Morella, entrambe del team Sport Project VCO. Sul podio anche Angela Valsesia (Asd Le Volpi D’Invò) e Sarah Rizzioli (Avis Marathon Verbania) col tempo di 2:53’07”.

Nella competizione a coppie miste, bella affermazione di Martina Gioco (Runner Valbossa) e Fabio Barusco in 2:04’52”, seguiti a 8 minuti da Sara Locatelli e Maurizio Vittoni (Asd Caddese). Allori anche per Claudia Giacomotti e Luca Paganoni, entrambi dell’Asd Bognanco, col tempo di 2:13’19”.

E’ importante sottolineare la peculiarità di questa particolare gara, dove, a differenza dell’arrivo individuale, l’arrivo in coppia è sinonimo di solidarietà, amicizia, fratellanza: gli atleti tagliano il traguardo mano nella mano e sovente si stringono in un abbraccio di grande soddisfazione. Emozionante poi vederli arrivare con un bambino in braccio e, cosa avvenuta domenica, come nota allegra e di colore, ostentando funghi porcini raccolti durante il percorso!

Nella 11 Km individuale maschile, doppio podio per l’Asd Caddese: primo Andrea Menegaz in 48’34”, seguito da Alessandro Borgotti a 24”. Terzo Nicholas Dresti del team Altitude Skyrunning Team in 49’12”.

In campo femminile, Alessia Pozzi ha bissato il successo del 2022: la brava atleta del Gsd Genzianella ha vinto migliorandosi di ben 2 minuti, in 1:00’25”. A seguirla, con poco meno di 4’ di ritardo, Elisa Fantonetti (AsdCaddese) che per soli 2 secondi ha prevalso su Carlotta Grassi dell’Atletica Due Soli.

Più di 60 i riconoscimenti ricevuti dagli atleti. Alcuni a estrazione, sia sul traguardo del Gran Premio della Montagna posto ai 1080 metri dell’Alpe Lusentino, che al traguardo di Piazza Mercato; altri, i più sentiti, premi dedicati alla memoria di atleti dell’Atletica Avis Ossolana prematuramente scomparsi: Davide Bolognini, Maurizio Cheula, Riccardo Di Lonardo. Tra i tanti riconoscimenti, meritano anche di essere ricordati quello assegnato all’atleta “più esperto”, il settantatreenne, Giuseppe Tenace da Gargallo, e alla ragazza più giovane, Marianna Baragiotta di Grignasco.

Estremamente soddisfatti gli organizzatori, non solo perché dopo 2 edizioni sotto la pioggia, la corsa è stata baciata dal sole, ma soprattutto per i tantissimi complimenti al percorso, definito “stupendo e ben segnalato”, nonché alla stessa organizzazione, definita ormai una garanzia. Il merito va agli oltre 60 volontari che hanno garantito la sicurezza sul percorso, gestito gli apprezzati ristori e il riuscitissimo polenta party (dove si sono contate quasi 400 presenze), a coloro che hanno gestito le iscrizioni, la partenza e gli arrivi in Piazza Mercato, ai tanti fotografi disseminati sul percorso. Senza dimenticare i ragazzi del “Centro Sesamo” di Pallanzeno che hanno approntato i pacchi gara.

Tante le scarpe usate destinate al Centro Aiuti per l’Etiopia. Mentre parte del ricavato sarà destinato in beneficenza.

Emozioni, allegria, entusiasmo, divertimento e solidarietà hanno connotato anche quello che non si può considerare un piccolo antipasto, ma un evento vero e proprio. Possiamo riassumere così il Mini Trail del Calvario, dove, venerdì 29 settembre, nel centro storico domese, più di 250 bambini dai 4 ai 13 anni hanno partecipato alla camminata ludico-motoria organizzata sempre dall’Atletica Avis Ossolana, in collaborazione con l’Associazione sportiva dilettantistica Caddese. Il successo della manifestazione lo si deve anche alla grande collaborazione di alcuni Istituti Scolastici ossolani, in ordine alfabetico: Bagnolini di Villadossola, Casetti di Crevoladossola, Kennedy e Milani di Domodossola.

Sono state 3 le camminate: la prima per i bambini dai 4 ai 7 anni, la seconda con doppio giro del circuito, dagli 8 ai 9 anni e infine la terza, con 3 giri del circuito, per i bambini dai 10 ai 13 anni. Il cuore del centro storico domese si è riempito di tanti sorrisi e tante maglie colorate, rallegrato anche dai costumi del Gruppo Folk domese. Per tutti i piccoli partecipanti 4 omaggi offerti da Avis Ossolana. La manifestazione aveva anche una connotazione solidale : grazie alla collaborazione col Centro Aiuti per l’Etiopia di Verbania, si sono raccolti fondi per un progetto che prevede la costruzione di una scuola materna nel sud etiope.

L’appuntamento per la nona edizione del Trail del Calvario è al 6 Ottobre 2024.