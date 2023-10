Seconda Categoria, quattro squadre a punteggio pieno

Domenica scorsa si è disputata la seconda giornata dei campionati di Seconda e Terza Categoria.

In Seconda il Fomarco si porta sul 2-0 a Romagnano col rigore di Primatesta e la rete di Mariano, ma viene poi rimontato dai padroni di casa e deve accontentarsi di un pareggio. Derby a Crevoladossola, dove va in scena la rivincita della gara di Coppa infrasettimanale: vince ancora la Pro Vigezzo, che con le reti di Piraglia e Balassibatte la Crevolese di Bertaccini, che rimane a quota zero.

Queste le considerazioni del mister Ivano Pennestri su questo inizio di stagione: “Vittoria importante, è un campionato molto competitivo e anche piuttosto corto, quindi è importante non perdere troppi punti per strada altrimenti è difficile recuperare”. Volete vincere il campionato? “Vincere è sempre difficile e dipende da tanti fattori, inoltre nel nostro girone ci sono diverse squadre che si sono attrezzate molto bene, penso ad esempio a Fomarco, Fondotoce e Castellettese, ma in generale credo che ci sarà equilibrio e che bisognerà lottare per qualsiasi obiettivo. Noi puntiamo ad arrivare almeno ai playoff, per giocarci il salto di categoria”. Come ti trovi in Vigezzo? “Sono davvero molto contento di allenare questo gruppo, con i ragazzi mi trovo benissimo. Ho un gruppo numeroso e sono davvero in difficoltà a lasciare fuori qualcuno alla domenica, perché tutti vengono agli allenamenti e si impegnano al massimo, meriterebbero tutti di giocare. La nostra rosa è molto buona, è un giusto mix di giovani e giocatori esperti: rispetto all’anno scorso si sono aggiunti Bariletta, Bonacina, Zaretti e Motetta, che è tornato a giocare dopo qualche tempo. Credo che possiamo giocarcela fino in fondo”.

In Terza Categoria si riscatta la Pregliese, che spazza via la Mergozzese nel derby con un perentorio 4-0, partita mai in discussione decisa dai centri di Cartella, Rinaldi e Martinetti (doppietta). Ancora ko il Montecrestese, che cede ai verbanesi dell’Esio. Per gli ossolani rete di Rondoni.

Tutti i risultati della seconda giornata di Seconda Categoria Girone A:

Borgo Ticino - Casale Corte Cerro 2 – 1;Armeno - Voluntas Suna 0 – 3; Castellettese - Maggiora 2 – 2; Cireggio - San Maurizio 1 – 2; Crevolese - Provigezzo 0 – 2; Fondotoce - Riviera D'Orta 2 – 1; Romagnano - Fomarco Don Bosco Pievese 2 – 2

Classifica:

San Maurizio, Pro Vigezzo, Fondotoce, Borgoticino 6 – Castellettese, Romagnano 4 – Voluntas Suna, Cireggio 3 – Maggiora, Fomarco 1 – Crevolese, Armeno, Casale Corte Cerro, Riviera d’Orta 0

Tuttii risultati di Terza Categoria VCO:

Dormelletto - Montebuglio 5 – 0 ; Montecrestese - Esio 1 – 2; Pregliese - Mergozzese 4 – 0; Verbania Olympia - Gargallo 0 – 7; 1924 Suno - Oleggio Castello 0 – 2;

Classifica:

Gargallo, Dormelletto, Oleggio Castello 6 – Pregliese, Mergozzese, Esio, Montebuglio 3 – Montecrestese, Verbania Olympia, Suno, Gattico Veruno 0