Il Città di Baveno cerca riscatto contro l'Omegna

Quinto turno d'andata in Promozione. La giornata vede un derby del VCO al “Galli”: si sfidano Baveno e Omegna, con gli uomini di Sottini che vogliono tornare a vincere e cancellare l’ultima deludente apparizione in quel di Varallo. Non sarà però una partita facile perché i rossoneri sono in forma, e vengono da due vittorie consecutive che hanno dato morale e punti preziosi in classifica.

Partita difficile anche per la Juve Domo, che dovrà faticare per portare via i tre punti da Valdengo: la Fulgor Ronco è sorprendentemente seconda e sul suo campo ha già battuto Feriolo e Casale. Gioca in trasferta anche il Feriolo, in quello che è già uno scontro salvezza: con una vittoria a Valle Mosso gli uomini di Pissardo si rilancerebbero, salendo a quota quattro punti proprio come la Valdilana Biogliese.

Promozione:

Ce.Ver.Sa.Ma. Biella – Arona; Chiavazzese - Dufour Varallo; Città Di Baveno – Omegna; Fulgor Ronco Valdengo - Juventus Domo; Le Grange Trino – Cameri; Momo – Briga; Valdilana Biogliese – Feriolo; Valduggia - Città Di Casale