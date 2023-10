Santa Maria, fungiatt ferito ad una spalla, recuperato dal Soccorso Alpino

Ancora un cercatore di funghi infortunato in Valle VIgezzo. E' successo sopra la pineta di Santa Maria Maggiore sabato mattina. Il fungiatt è caduto procurandosi una ferita ad una spalla. Per soccorrerlo è stata fatta intervenire la squadra a piedi del Soccorso Alpino vigezzino anche perchè il bosco, molto fitto in quell'area, avrebbe reso difficili le operazioni di soccorso con l'eliambulanza.