Tre persone salvate sui monti ossolani dagli elicotteri dei Vigili del fuoco

Doppio intervento dei vigili del fuoco del nucleo elicotteri questo pomeriggio poco dopo le 15 in Val d'Ossola per recuperare tre persone in difficoltà.

Sulla via ferrata Walserfall a Baceno due uomini sono stati soccorsi dal Drago 51 di Torino e affidati ai vigili del fuoco volontari di Baceno che li hanno accompagnati a valle.

Un altro soccorso, questa volta in valle Antrona, ha visto impegnato l'elicottero Drago 153 dei vigili del fuoco di Malpensa che in una zona boschiva nei pressi dell'Alpe Campo, sopra Cheggio, nel comune di Antrona Schieranco, ha recuperato un uomo di 55 anni in difficoltà che è stato affidato ai vigili volontari di Villadossola che lo attendevano all'elisuperficie.

Tutte le persone sono in buone condizioni di salute.